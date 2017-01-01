The MetalList Portal

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Фоторепортажи, обзоры последних концертов:
WACKEN OPEN AIR 2014 (2-8-2015)
WACKEN OPEN AIR 2014. ПОЛНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ (2-8-2015)
ABNEY PARK в Москве, клуб Volta (19-4-2014)
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ROYAL REPUBLIC в Москве, клуб Volta (15-12-2013)
WACKEN OPEN AIR 2013. Полный репортаж. (3-8-2013)
WACKEN OPEN AIR 2013. ДЕНЬ 3. ФОТОГРАФИИ: FEAR FACTORY, ALESTORM, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, LAMB OF GOD, ANTHRAX, DANZIG, CANDLEMASS, NIGHTWISH, LINGUA MORTIS ORCHESTRA feat. RAGE, SUBWAY TO SALLY (3-8-2013)
WACKEN OPEN AIR 2013. ДЕНЬ 2. ФОТОГРАФИИ: TRISTANIA, GOJIRA, POWERWOLF, IHSAHN, PRETTY MAIDS, SABATON, MOTORHEAD, LEPROUS, AMORPHIS (2-8-2013)
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Demo:
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DZ PROJECT - The First Projection (2005)
BRILLIANT COLDNESS - Beyond Eternity (2003)

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